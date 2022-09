Au Bénin, la rentrée scolaire est dans quelques semaines; le 19 septembre 2022, plus précisément. Parmi les enseignants cette année, on retrouvera encore les AME, c'est à dire, les Aspirants au Métier d'Enseignant. C'est ce qu'on retient de l'atelier de réflexion organisé par le ministère des enseignements maternel et primaire avec les différents acteurs du système éducatif le 30 août 2022. Ce programme va donc se poursuivre parce que le gouvernement cherche encore des solutions pour résoudre le problème de déficit d'enseignants , a déclaré Salimane Karimou selon le journal L'Evènement Précis qui rapporte l'information.

Une évaluation à mi-parcours

Rappelons que le programme des AME a été lancé en 2019 par l'exécutif béninois. L'atelier du 30 août dernier a permis de faire une évaluation à mi-parcours. Selon les dires, de l'autorité ministérielle, un certain nombre d'aspirants ont été déployés en 2019 dans plusieurs établissements. "Mais au lendemain, on a constaté que tous ces établissements n'avaient pas repris notamment au niveau du secteur de l'enseignement maternel et primaire. Les difficultés ont jalonné les deux ans de mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement a alors décidé de faire une évaluation à mi-parcours" fait savoir Salimane Karimou.

Cette évaluation a donc permis d'identifier les facteurs positifs du programme et ses insuffisances. Le programme se poursuivra, le temps que le gouvernement trouve une solution alternative au déficit d'enseignants. Mais au-delà du déficit, il y a la qualité de l'enseignement. "N'est pas enseignant qui veut mais qui peut" a fait remarquer Salimane Karimou. Il a par ailleurs indiqué que le gouvernement examinera les recommandations faites suite à l'évaluation du programme pour corriger ce qu'il faut.