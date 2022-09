Alors qu'elle s'adressait récemment aux militantes de son parti l'UDBN, Claudine Prudencio a dit tout le mal qu'elle pensait du mariage raté en le Bloc Républicain et sa formation politique. Pour elle, il est clair que la faute de la rupture n'est aucunement imputable à l'Udbn. "On a amorcé une mise ensemble et ils n'ont pas voulu. Ils se sont considérés en territoire conquis. Ils n'ont pas voulu des membres de l'UDBN, et les membres de l'UDBN ont dit: terminé on préfère rebrousser chemin". a t-elle déclaré. Elle ajoutera ceci: "Comme vous le savez, le mariage forcé est interdit au Bénin. On n'est pas obligé de se marier comme ça avec un allié fantaisiste, non. L'UDBN a dit Non".

"C'est elle qui a forcé le mariage, et non le Bloc Républicain "

Un membre du Bloc Républicain , visiblement piqué au vif, n'a pas tardé à répondre à la présidente de l'Institut nationale de la femme. Il s'appelle Armand Affossogbé et selon lui, le mariage dont parle Mme Prudencio a été fait parce que l'Udbn s'est rapprochée du BR. "C'est l'UDBN qui est venue faire la Cour au Bloc Républicain. Ce n'est pas le Bloc Républicain. C'est elle qui a forcé le mariage, et non le Bloc Républicain. Et vous voyez quand une femme vient faire la cour , force un homme à se marier avec elle, et que quelques jours, quelques mois plus tard, elle quitte son foyer ou bien elle quitte l'homme le peuple béninois doit apprécier" ça, a déclaré M Affossogbé au micro de Reporter Bénin Monde.

"Qu'elle nous prouve là où ABT l'a insultée"

Il s'est par ailleurs prononcé sur un autre pan des déclarations de Claudine Prudencio. En effet, la présidente de l'UDBN a laissé entendre que Bertin Koovi , un des membres du BR, et le premier responsable du parti l'insultent. Pour Armand Affossogbé, ABT ne l'a pas insulté. Il va vivement condamner ses accusations de Mme Prudencio. "C'est un manque de respect au ministre d'Etat et je m'indigne par rapport à ça. Qu'elle nous prouve là où ABT l'a insultée" a t-il déclaré. Ce membre du BR assure que sa formation politique a donné à l'UDBN , tout ce qu'elle demandait.