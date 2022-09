La police républicaine est en deuil. Un fonctionnaire de police en service au commissariat central d’Abomey-Calavi est passé de vie à trépas au petit matin de ce vendredi 23 septembre 2022 dans un accident de circulation survenu à Arconville dans la municipalité d’Abomey-Calavi. Selon Lepotentiel, l’agent de police qui travaille dans ledit commissariat central d’Abomey-Calavi se reposait dans la cabine qui fait office de poste de police lorsqu’un chauffeur d’un camion qui a perdu le contrôle de son véhicule est allé détruire entièrement cette cabine dans laquelle malheureusement se trouvait cet agent de police.

Il faut signaler qu’avec la perte tragique de cet officier de police dans l’exercice de ses fonctions, c’est le problème de la sécurité des policiers qui est en train de se poser. La hiérarchie policière à travers la Direction générale de la police républicaine (Dgpr) et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou sont vivement interpellés pour que les dispositions idoines soient prises afin que de tel drame ne se reproduise à l’avenir. Ce drame d’Arconville à Abomey-Calavi doit faire réfléchir nos autorités. Que l’âme de ce fonctionnaire de police décédé repose en paix et que Dieu l’accueille dans son Royaume céleste.