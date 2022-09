Après un mois de juin éprouvant (deux défaites face au Sénégal et au Mozambique), les Ecureuils du Bénin, vont fouler à nouveau les pelouses dans le cadre des journées FIFA de ce mois de septembre 2022. Ils doivent affronter les équipes de la Mauritanie et de Madagascar. Le match contre les Mourabitounes est programmé pour le samedi 24 septembre prochain au Maroc. Moussa Latoundji, le sélectionneur des écureuils du Bénin a convoqué 23 joueurs pour cette expédition en terre marocaine. Seulement, certains ont déclaré forfait. Parmi eux on retrouve des cadres comme Cébio Soukou et Cédric Hountondji, mais aussi le jeune Ange Josué Chibozo.

Il a rejoint le SCO d'Angers lors du dernier mercato

Il est juste de rappeler que tous ces trois joueurs ont joué le weekend dernier avec leurs clubs, et ne peuvent pas a priori prétendre qu'ils sont blessés. D'ailleurs Ouest France , informe que Cédric Hountondji s'est entraîné avec son club, le SCO Angers, hier mercredi 21 septembre. Dans l'équipe, 9 internationaux sont allés rejoindre leurs sélections pour les journées FIFA.

Le choix du défenseur central de 28 ans peut paraître surprenant, mais se comprend, parce qu'il a rejoint le SCO d'Angers pendant le dernier mercato. Un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Clermont Foot où il était vu comme un cadre. Les dirigeants clermontois n'ont pas caché leur mécontentement. Surtout que le SCO d'Angers selon eux, est un concurrent de Clermont Foot pour la course au maintien. Hountondji avait alors réagi pour indiquer qu'il ne se culpabilisait pas.