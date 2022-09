Le ministre du cadre de vie José Didier Tonato, était le mercredi 28 septembre dernier sur le chantier de construction de la nouvelle Assemblée nationale à Porto-Novo. Il a tenu une séance de travail avec le Directeur général de la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SImAU)Moïse Achille Houssou. Etaient également présents à cette séance, les responsables des entreprises en charge des travaux, l'architecte et la mission de contrôle. Ensuite, l'autorité a effectué une visite guidée de l'ensemble des compartiments du nouveau siège du parlement.

" Je constate avec beaucoup de plaisir que les choses ont repris "

Il s'agit du bâtiment satellite, du bâtiment caserne militaire et le plancher bas de l'esplanade en cours de construction ainsi que les échantillons du béton teinté. Au terme de cette visite, le ministre du cadre de vie et du développement durable, a exprimé sa satisfaction et son optimisme quant à la réalisation complète du projet. « Je constate avec beaucoup de plaisir que les choses ont repris. Le chantier est maîtrisé. Avec le rythme que je vois, c'est vrai que nous sommes à 25 % de réalisation physique mais la trajectoire permet de dire que l'atterrissage se fera dans de bonnes conditions. Je voudrais rassurer la représentation nationale, le peuple béninois et surtout le peuple de Porto-Novo que nous n'aurons pas un deuxième éléphant blanc dans le cadre de la construction du siège de l'Assemblée nationale" a déclaré José Didier Tonato.

"Nous voulons maîtriser le retard constaté "

Pour lui, les efforts sont faits pour maîtriser le retard constaté dans l'exécution des travaux de ce nouveau siège de la représentation nationale. " Nous sortons de terre déjà les infrastructures et tout ce que nous avons vu, notamment jusqu'à la validation de la structure en béton teinté, nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons maîtriser le retard constaté et terminer dans de très bonnes conditions" a laissé entendre l'autorité. Inutile de rappeler qu'une délégation de parlementaires conduite par le président Louis Vlavonou avait fait une descente sur le chantier en août dernier. Elle est allée constater le retard dans les travaux de construction de l'ouvrage. Prévu pour être livré dans 30 mois après son lancement le 1er avril 2021, l'ouvrage sera probablement prêt un peu plus tard.