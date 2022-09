Alors que l’armée ukrainienne continue d’annoncer la reprise de certains territoires initialement aux mains de la Russie, le chef de la diplomatie américaine a profité d’une conférence de presse qu’il a animée à Mexico pour faire remarquer qu’il est trop tôt d’opiner sur l’issue de la guerre. Pour le secrétaire d’État américain, Antony Blinken la contre-offensive ne fait que commencer. «Nous sommes dans les premiers jours [de la contre-offensive], donc je pense qu’il ne serait pas bien de prédire exactement où tout cela va nous conduire», a déclaré l’officiel américain en martelant qu’«il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener».

La Russie toujours présente

Le secrétaire d’État américain estime que la Russie maintient des forces dans la région. Elle continue toujours selon Antony Blinken d’avoir « des équipements et des munitions». Ce fut également le moment pour le collaborateur de Joe Biden de se réjouir de cette avancée qui est le fruit du soutien américain à l’Ukraine. «C’est le résultat du soutien que nous avons fourni, mais d’abord et avant tout c’est le résultat de l’extraordinaire courage et résilience des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien», a-t-il déclaré. Selon l’armée ukrainienne, des territoires tels que Izioum ont été repris dans l'est du pays où la contre-offensive se mène.

La réaction de Ramzan Kadyrov

A en croire le point établi dans la matinée de ce lundi par l’armée ukrainienne, « plus de 20 localités » en 24 heures ont été prises. Cette situation avait suscité des réactions au sein des soutiens de Vladimir Poutine. C’est le cas du président de la république tchétchène qui a ouvertement critiqué la stratégie militaire utilisée par les militaires russes. « Si aujourd'hui ou demain aucun changement de stratégie n'est apporté, je serai obligé de parler avec les dirigeants du ministère de la Défense et les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation réelle sur le terrain. C'est une situation très intéressante. C'est stupéfiant, je dirais », avait-il déclaré ce dimanche sur le réseau social Telegram.