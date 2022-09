Les autorités chinoises ont approuvé un vaccin inhalable contre le Covid-19. Il s’agit en effet d’une production qui provient de l’entreprise CanSino. Selon l’annonce qui a été faite par l’entreprise par le canal d’un communiqué dimanche, l’administration nationale des produits médicaux a donné son accord pour l’usage du produit comme dose de rappel en urgence. Les avantages de cette nouvelle forme de vaccin sont liés à sa facilité de stockage. Les patients peuvent également y avoir accès de façon assez simple.

"L'approbation aura un impact positif"

Il sera administré par voie nasale, via un pulvérisateur. « L’approbation aura un impact positif sur les performances de l’entreprise si le vaccin est ensuite acheté et utilisé par les agences gouvernementales correspondantes », a précisé le communiqué de l’entreprise CanSino. Pour l’heure, l’entreprise n’a tout de même pas donné des informations sur les études qui ont été faites en amont sur l’efficacité ou non du produit. L’information relative à l’accès du public au produit n’est pas encore claire. Notons que, plusieurs laboratoires scientifiques travaillent sur ce type de vaccin depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19.

Près de 10 vaccins autorisés en Chine

Au total, près de 10 vaccins produits localement contre le Covid-19 sont autorisés dans le pays. Mais aucun autre vaccin étranger n’est autorités en Chine. Elle continue tout de même de suivre des mesures assez rigoureuses pour contrôler la pandémie malgré le nombre de contamination qui est inférieur au reste du monde. Rappelons également que ce nouveau vaccin intervient dans un contexte où «Moderna est convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l’ARN messager de Moderna»