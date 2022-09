Le Conseil économique et social du Bénin (CES) a organisé, le mardi 06 septembre 2022 à Bénin royal hôtel de Cotonou, un séminaire sur la question démographique au Bénin. Cette assise qui a réuni les autorités politico-administratives, les membres du corps diplomatique accrédités au Bénin et des experts, a permis de discuter sur les enjeux de la croissance démographique et le développement durable.

"La croissance démographique au Bénin : quelles stratégies en matière de population pour un développement durable ? ". Tel est le thème qui a réuni plusieurs experts en démographie et développement durable de même que des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin autour d’une table ronde. Initié par le Conseil économique et social (CES). Ce séminaire vise à contribuer à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population béninoise tout en préservant l'environnement, pour atteindre un développement durable. Pour le président de commission permanent du CES et président du comité d’organisation dudit séminaire, Dr Victor Gbèdo, tout ce qui touche au développement du pays ou les questions d’intérêt national sur lesquelles les pouvoirs publics ont besoin d’éclairage sont des éléments importants pour le CES. « Et la question de la croissance démographique s’inscrit dans cette dynamique », a-t-il déclaré. A l’en croire, face à la pression démographique du Bénin, il faut prévoir comment nourrir, loger, éduquer le monde qui découlerait de cette croissance afin d'équilibrer avec ses impacts sur l’environnement pour un bien-être et une vie de qualité des populations futures. Pour le président du CES, Augustin Tabé Gbian, la maîtrise de la croissance démographique est devenue un défi à relever le plus tôt possible. C’est ce qui justifie, d’après lui le thème de cet atelier. Il n’a pas manqué de remercier les participants et le chef de l’Etat pour le combat qu’ils mènent pour le mieux-être de la population béninoise. Rappelons que plusieurs panels ont meublé le séminaire. Ils ont essentiellement porté sur la croissance démographique et la dynamique du peuplement depuis l’indépendance au Bénin ; les politiques et stratégies nationales en matière de population et leurs impacts sur le développement durable au Bénin ; les défis actuels en matière de transition démographique et leurs implications sur le développement durable au Bénin et les mécanismes appropriés de mise en relation de la dynamique démographique et du développement durable pour répondre efficacement aux besoins d’une population sans cesse croissante. Ces panels de discutions ajoutés à la conférence inaugurale portant sur la « croissance démographique et développement durable mythe ou réalité » ont permis aux participants de faire l’état des lieux de la dynamique de population et des inégalités de peuplement au Bénin, l’analyse des interactions population-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement durable et surtout d’élaborer un rapport qui comporte des propositions sur les trajectoires possibles en termes d’interrelations entre les changements démographiques et le développement durable.