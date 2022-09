Plusieurs jours se sont écoulés depuis la mort de la reine d’Angleterre, Elisabeth II. Face à cette perte tragique pour la nation anglaise, plusieurs dirigeants du monde entier se sont empressés pour présenter leurs condoléances et rendre hommage à l'illustre souveraine disparue. Au nombre de ces derniers figure notamment les présidents américain, Joe Biden et français, Emmanuel Macron. Cependant, le président russe Vladimir Poutine a pris tout le monde de court en présentant ses condoléances. Aussi, a-t-il félicité le nouveau roi, Charles III. Selon le Kremlin, le chef de l’Etat russe a adressé hier samedi 10 septembre 2022, ses « félicitations sincères » à ce dernier, tout en ajoutant : « Je souhaite à Votre Majesté du succès, une robuste santé et tout le bien ».

Elle « jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets »

Le jeudi 08 septembre 2022, le numéro russe avait salué la mémoire de la reine, tout en présentant ses condoléances au nouveau roi Charles III. « Pendant de nombreuses décennies, Elizabeth II jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale. Les événements les plus importants de l'histoire récente du Royaume-Uni sont inextricablement liés au nom de sa Majesté » a déclaré Vladimir Poutine, dans un communiqué publié par le Kremlin. « Je vous souhaite du courage et de la résilience face à cette perte difficile et irréparable. Je vous prie de transmettre mes paroles de sympathie et de soutien sincères aux membres de la famille royale et à tout le peuple britannique » avait-il poursuivi.

Pour rappel, le Nigéria a aussi rendu hommage à Elisabeth II, en mettant son drapeau en berne. C'est ce qu'a déclaré le ministre nigérian de l'Intérieur Rauf Aregbesola. « En l'honneur de la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, présidente du Commonwealth et personnalité éminente, dont le décès a été annoncé, le ministère de l'Intérieur du gouvernement fédéral du Nigeria déclare que tous les drapeaux du Nigeria et de nos missions à l’étranger seront mis en berne le dimanche 11 septembre 2022 et le lundi 12 septembre 2022 », est-il indiqué dans le communiqué du ministre.