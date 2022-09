La mort "tragique" de Sabine Oluwatobi Kiton, ressortissante béninoise au Koweït provoque "stupéfaction, désolation et consternation" chez ses compatriotes, membres du Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur (HCBE). Dans un communiqué de presse, le Bureau exécutif du HCBE trouve que les conditions dans lesquelles cette béninoise est décédée sont floues. Il déplore "un crime ignoble qui de nos jours devient monnaie courante au sein des communautés africaines vivant dans certains pays du Golfe ".

"Pour qu'une lumière soit faite"

Le Bureau exécutif du HCBE a par ailleurs lancé un appel à la communauté africaine vivant dans les pays du Golfe en général et dans les ressortissants béninois en particulier, à se constituer en communautés très solidaires en vue d'une "bonne collaboration avec les représentations diplomatiques (consuls et ambassades) afin que "de pareilles situations ne puissent se reproduire". En ce qui le concerne, il dit vouloir saisir "les instances de l'ONU, le Département d'Etat américain, ainsi que toutes les chancelleries du Koweït de par le monde, où sont respectivement implantées ses sections afin qu'une lumière soit faite et que les responsabilités en la matière soient situées sur cet énième crime crapuleux".

Le communiqué qui date du 30 août 2022, porte la signature de Dr Maxime Vignon, président du HCBE-Monde. Notons que la communauté béninoise au Koweït passe de très mauvais jours depuis quelque temps. Outre le décès de leur compatriote, 13 d'entre eux ont été arrêtés par la police d’immigration dans la nuit du 24 au 25 août 2022. Ces béninois revenaient d’une fête organisée par l'ambassadeur du Bénin au Koweït.