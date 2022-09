Le 03 octobre 2022, c’est la date retenue par l’administration de l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) pour la rentrée académique 2022-2023. Enseignants et étudiants vont reprendre les activités pédagogiques dans la prestigieuse université pour des résultats encore plus élogieux. ESM-BENIN ouvre dès la nouvelle année, 06 nouvelles filières de formation.

Par la note de service N°0512/MESRS/DC/SGM/DGES/R-UNSTIM/UNEPES/AssLEQ/SA en date du 22 septembre 2022, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié le calendrier académique universitaire 2022-2023 des Universités publiques et des Etablissements privés d’Enseignement Supérieur du Bénin. Conformément à la note du ministre, enseignants et étudiants reprennent les activités pédagogiques à l’Ecole Supérieure de Management le 03 octobre 2022. Cette rentrée sera effective pour les étudiants en Licence2. Selon le calendrier établi, ceux de la 1ère année et de la 3ème année reprendront les cours le 17 octobre. Les étudiants en Master (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. 06 nouvelles filières de formation seront ouvertes.

A partir de la prochaine rentrée, l’Ecole Supérieure de Management propose de nouvelles offres de formation aux étudiants. L’université fait désormais une place importante aux apprenants intéressés par les filières Génie civil, eau et assainissement ; l’Administration des finances et l’Administration générale. Les filières telles que les Sciences juridiques ; les Sciences politiques et les Sciences économiques et de gestion seront également ouvertes pour ceux qui désirent recevoir une formation de qualité dans ces différents domaines. Les offres de formation à ESM-BENIN sont disponibles aussi bien en Licence qu’en Master (Cours du jour et Cours du soir). Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent sur tous les sites répandus sur tout le territoire national (Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, et Porto-Novo). Des possibilités de bourse sont proposées aux étudiants à leur inscription. Toutes les informations relatives à la rentrée et aux nouvelles filières sont disponibles sur la page Facebook de l’université et divers autres canaux digitaux. Pour toute information, le siège situé en face du Stade général Mathieu KEREKOU est joignable au (00229) 97 30 84 84.

ESM-BENIN est une université de référence qui séduit par ses résultats chaque fin d’année (souvent 100% de réussite dans plusieurs filières). Ceci, grâce au savoir-faire et aux compétences managériales de son promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO qui a su mettre en place un corps professoral qualifié et très déterminé, et d’importants atouts qui différencient l’université de tous les autres établissements privés d’enseignement supérieur au Bénin. L’Ecole Supérieure de Management dispose d’une bibliothèque numérique équipée de plus de 10.000 ouvrages. Un restaurant et une cuisine d’application sont mis en place pour les étudiants des filières Hôtellerie, Tourisme et Restaurant.

Publicité

La formation à la carte et les séminaires spécialisés sont entre autres, des particularités dont dispose ESM-BENIN. La salle Multi Média équipée de plus de 100 ordinateurs permet aux étudiants de s’initier aux logiciels nécessaires à leur formation. Avec le partenariat Ecole/Entreprises, les apprenants sont systématiquement mis en stage au terme de leur cursus. Ce qui conduit par la suite à leur insertion professionnelle. Le partenariat avec les auto-écoles de la place leur facilite l’obtention du permis de conduire. Tout cet ensemble, pour parvenir à la vision qui consiste à mettre à la disposition des entreprises du Bénin, de la sous-région et du monde, des cadres compétents et professionnels, directement opérationnels dans le tissu économique.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !