Le président turc Recep Tayyip Erdogan a récemment critiqué l’attitude des occidentaux dans la guerre en Ukraine. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue serbe Aleksandar Vucic, le numéro un turc a estimé que les occidentaux envoient à l’Ukraine, la ferraille qu’ils ont. Après avoir abordé la question des relations entre la Serbie et la Turquie, le chef de l’Etat turc a indiqué que son pays a toujours adopté une politique d’équilibre concernant la Russie et l’Ukraine. Selon les propos rapportés par le média turc trthaber, il a estimé qu'Ankara continuera à suivre cette politique. Il a par ailleurs confié ne pas trouver correcte l’attitude de l’occident, tout en soulignant que: « tant que vous essayez de mener une telle guerre pour provoquer, il ne sera pas possible d'obtenir des résultats à partir de là ».

« Je ne peux pas dire que la Russie est le gagnant de cette entreprise »

Au cours de son intervention, Recep Tayyip Erdogan a aussi déclaré : « Que dit-on quand on entre aussi dans la dimension monétaire ? Quelqu'un dit que j'ai apporté un tel soutien financier à l'Ukraine, l'autre dit que j'ai apporté un tel soutien. Alors, où est cet argent ? Ne soyez pas stupide, allez. On dit qu'il fut envoyé en détresse et armé. Combien de ferraille ils ont, ils envoient ces restes en Ukraine. Lorsque nous examinons cet aspect de l'entreprise, je ne peux pas dire que la Russie est le gagnant de cette entreprise ou que l'Ukraine est la gagnante de cette entreprise ». Notons que les propos du président turc interviennent après ses dires concernant la crise énergétique que subit l’Europe depuis plusieurs semaines.

Au cours d’une sortie médiatique effectuée il y a quelques jours, le chef de l’Etat turc a estimé que l’Europe est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. Selon lui, cela est dû aux différentes sanctions qu’elle a imposées à la Russie. « L'Europe récolte ce qu'elle a semé. L'attitude de l'Europe envers Vladimir Poutine et les sanctions l'ont conduit, qu'on le veuille ou non, à dire : 'Si vous faites comme cela, je ferai ceci » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Poutine utilise tous les moyens et les armes en sa possession, en premier lieu desquels le gaz naturel. Nous ne le souhaitons pas, mais je pense que l'Europe connaîtra de sérieux problèmes cet hiver ».