Pendant les concerts, les stars de la musique se laissent souvent emporter par l'émotion du moment. Par le passé plusieurs artistes se sont permis de poser des actes qui ne sont pas toujours bien vus par leurs fans. On se rappelle il y a quelques semaines Tayc créait une polémique en Côte d'Ivoire avec une danse jugée trop sensuelle avec une fan. L'histoire avait déchainé les passions sur les réseaux sociaux et l'artiste a essuyé des commentaires très durs. Récemment c'est l'artiste Peter Okoye (un membre du duo nigérian P-Square) qui a posé un acte osé pendant qu'il était sur scène.

Un membre du duo nigérian P-Square est au cœur d'une polémique depuis quelques heures après une prestation lors d'un concert. Peter Okoye puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est permis d'embrasser une fan pendant qu'il prestait sur la scène au cours d'un concert. Très rapidement, les images de la scène se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et les commentaires ont commencé à pleuvoir. Inutile de préciser que plusieurs fans ont violemment critiqué l'artiste nigérian. Certains se sont senti mal pour sa femme et comment elle pourrait se sentir.

Publicité

Mais cela ne semble pas déranger la star de la musique d'origine nigériane. L'artiste a en effet réagi sur le réseau social Twitter seulement quelques heures l'éclatement de la polémique. "Sur scène! Je jette mes vêtements, mes chaussures, et même des BAISERS bons et passionnés 💋! 😂😂😂Personne de ma famille ne s'en plaint ! Pourquoi est-ce que tu souffres ? 😂🤣😂🤣Merci de nous permettre de continuer notre Tour en paix !"a écrit l'un des membres du duo nigérian P Square, en l'occurrence Peter Okoye connu sous le pseudo Mr P.

On stage! I throw my cloths, shoes, and even throw good and passionate KISSES💋! 😂😂😂No one from my family is complaining! Why e Dey pain u?😂🤣😂🤣 Pls allow us to continue our Tour in peace! #Psquare100CitiesWorldTour🌎