La huitième législature est au soir de sa mandature. Dans quelques cinq mois, le président Louis Vlavonou et ses collègues devront rendre le tablier après avoir rendu « de bons et loyaux » services à la nation béninoise. Si l’on en croit aux résultats obtenus, le bilan est en demi-teinte. Inutile de revenir sur les circonstances qui ont amené la huitième législature qui prendra fin dans quelques mois, à n’être composée que de 83 députés tous du giron du président Patrice Talon.

Le jeudi 16 mai 2019, ils vont élire leur collègue Louis Vlavonou à la tête du parlement. Un choix qui a déjoué tous les pronostics et confirmé la fin de la longue tradition d’équilibre régional qui voulait que le président de l’Assemblée nationale ne soit pas originaire de la même région que le chef de l’Etat. Dès leur entrée en fonction, les députés se sont résolument mis aussitôt à la tâche. « La crédibilité de notre Parlement dépend de son administration. C’est pourquoi la huitième législature s’emploie à faire de celle-ci, l’une des plus modernes et des plus performantes de notre sous-région, en engageant avec courage et détermination une réforme organisationnelle », déclarait le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, le jeudi 24 octobre lors de la présentation de son premier rapport d’activités. Et depuis, il a mis le pied à l’étrier.

Le diagnostic posé révélera que les défis sont au niveau de l’administration parlementaire et au niveau du travail des députés. Une dizaine de reformes seront ainsi mises en œuvre. Des séances de formations ont été organisées, le personnel administratif redéployé à l’issue des travaux d’une commission mise sur pied à cet effet. Le déblocage des actes d’avancement dans la carrière des fonctionnaires sera effectif. L’Institut parlementaire du Bénin(IPB) sera créé. Il s’agit d’une structure qui se veut un laboratoire de réflexions et qui est née de la transformation institutionnelle de l’ex-Cellule d’Analyse des politiques de développement de l’Assemblée nationale (CAPAN). L’autre réforme instaurée par le président Vlavonou et approuvée par ses collègues est l’assainissement des finances publiques. Pour pallier aux risques de corruption, le Parlement a désormais deux organes dans sa chaîne de dépenses publiques : une Personne Responsable des Marchés Publics(PRMP) et une Cellule de Contrôle des Marchés Publics(CCMP). Des réformes qui n’ont pas tardé à porter des fruits pour changer le visage de l’Assemblée nationale.

Production législative prolifique et controversée

Sans lister de façon exhaustive, plusieurs centaines de lois ont été votées par la huitième législature. Notamment celles autorisant le gouvernement à ratifier les accords de prêt même si elles ont été dépouillées de leur substance en faveur du président de la République.