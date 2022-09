C’est un drame qui s’est produit récemment dans la commune française de Nice. Une mère de famille est décédée devant ses trois enfants, alors qu’elle était venue les chercher de l’école. Selon les informations du média français Nice-Matin, le décès a eu lieu le lundi 26 septembre 2022. La défunte âgée de 35 ans est tombée dans le jardin qui se trouve à proximité de l’école du Ray-Corbella, au moment de la sortie des classes, aux environs de 16h30. A ce moment, plusieurs personnes sont intervenues pour lui porter secours. Au nombre de ces dernières figurent le personnel municipal, les parents d’élèves ou encore les enseignants qui lui ont donné les premiers secours, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux.

« Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place »

Ces derniers sont arrivés et ont également tenté de la faire réagir. Cependant, les premiers secours ainsi que l’intervention des sapeurs-pompiers n’ont visiblement pas suffi pour ranimer la mère de famille, qui est décédée devant ses trois enfants. Ce décès a par ailleurs fait réagir Karine Beauvais Ricci, inspecteur de l’Education nationale. « Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place immédiatement pour les enfants, les personnels de l’Éducation nationale et de la mairie, et au cas par cas pour les parents » a-t-elle confié dans une interview accordée au média français.

Notons que ce décès intervient plusieurs semaines après celui d’une autre jeune mère dont l’ancien conjoint avait été acquitté de menaces de mort. Cette dernière est morte, à Montréal, après avoir été poignardée dans le stationnement de l’immeuble où elle vivait avec ses trois enfants. Le crime avait eu lieu, sur la rue des Oblats dans l’arrondissement de LaSalle. La victime, Gisèle Itale Betondi, âgée de 29 ans aurait été poignardée à plusieurs reprises. Le père de ses trois enfants figure parmi les suspects. D’après une amie de la victime, « elle venait à peine d’accoucher. On savait que son mari était violent. On priait toujours avec elle. Elle a dû s’enfuir et demander de l’aide ».