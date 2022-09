Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, la Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Avec le temps, les occidentaux réfléchissent à imposer de nouvelles mesures pour augmenter la pression sur les autorités russes. Depuis quelques jours, le plafonnement du prix du gaz et du pétrole russe est agité dans l'opinion et dans la presse. Très vite, Moscou a mis en garde l'Occident. Ce vendredi encore, la Russie a averti les occidentaux que le plafonnement du prix des exportations russes de pétrole et de gaz ne va pas produire les fruits escomptés. Pire, cela va entrainer l'instabilité des États-Unis et de l'Europe. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters ce vendredi 09 Septembre 2022.

Une nouvelle fois, la Russie met en garde les occidentaux. En effet, ce vendredi, la Russie a mis en garde les occidentaux contre le plafonnement des prix des exportations de pétrole et de gaz russe et évoqué les risques qu'ils encourent en prenant cette option. Un haute élu russe a critiqué le G7 sur ce sujet. "Ce que les responsables de l'État du G7 appellent un prix 'plafond' deviendra un prix plancher", a écrit sur sa chaîne Telegram, le président de la chambre basse du Parlement russe, la Douma Viatcheslav Volodine. "Le marché mondial ne se limite pas à sept pays", poursuit l'élu russe.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a de son côté relevé que si cette mesure était prise, elle aurait des conséquences sur l'Occident. "L'Occident ne comprend pas : l'introduction d'un plafond sur les prix des ressources énergétiques russes conduira à un plancher glissant sous ses propres pieds", a déclaré Zakharova. Il y a quelques jours, le Kremlin assurait que l’arrêt des livraisons de gaz russe était dû aux sanctions occidentales. «Les problèmes de pompage (de gaz) sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il n'y a aucune autre raison à ces problèmes», avait estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.