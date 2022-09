Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané s'est rendu à la zone industrielle de Glo-Djigbé ce jeudi 29 septembre 2022. L'objectif de cette visite est de constater l'évolution des travaux notamment de la construction de l'usine de cajou. La visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané hier jeudi sur le site de la zone industrielle de Glo-Djigbé a démarré par une séance au cours de laquelle a été fait le point des difficultés qu'il y a autour de cette zone.

Les échanges devront permettre au gouvernement de savoir dans quelle mesure accompagner l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (Apiex) et la Société d'Investissements et de Promotion de l'Industrie (SIPI), dans la mise en œuvre de ce projet. Lesquelles difficultés ne sont pas strictement liées à l'implantation de la zone mais concernent plutôt ‹‹ le logement des employés, leur nourriture et assurance santé ››, a expliqué le ministre d'État. La deuxième étape de cette journée a été une visite guidée de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

Bio Tchané a salué la vitesse de l'évolution des travaux dans cette zone. Cette évolution rapide se justifie par la volonté de la SIPI, de l'Apiex ainsi que du gouvernement, d'embaucher le plus tôt possible, mille jeunes béninois dans cette usine. ‹‹ Plus la zone va se développer rapidement, plus vite un certain nombre de compatriote va trouver de l'emploi ››, a déclaré le directeur général de l'Apiex, Laurent Gangbes.