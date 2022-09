C’est un fait inhabituel qui s’est produit dans les eaux de l’océan Atlantique. Un homme a été retrouvé vivant à bord d’un congélateur, après avoir passé en mer 11 jours sans boire ni manger. Selon les informations relayées par le HuffingtonPost, il s’agit de Romualdo Macedo Rodrigues, un pêcheur brésilien âgé de 44 ans, qui était perdu dans l’océan après que son bateau ait coulé. L’homme avait quitté la ville d’Oiapoque, pour trois jours de pêche. Cependant, alors qu’il naviguait, les choses ne se sont pas passées comme prévues. Il a en effet remarqué des fissures sur son bateau construit en bois. La situation était visiblement critique, puisque le navire coulait. C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’utiliser un congélateur qui était sur le bateau.

Il a parcouru une distance de près de 450 km

Sur le plateau de l’émission Domingo Espectacular, Romualdo Macedo Rodrigues a confié : « Quand j’ai vu qu’il n’y avait pas d’issue, j’ai pris le congélateur et je suis parti ». D’après la presse brésilienne, le quarantenaire qui ne sait pas nager a survécu pendant 11 jours dans les eaux de l’océan et a parcouru une distance de près de 450 km. En fin de compte, ce sont des pêcheurs Surinamais, qui l’ont retrouvé assoiffé et sous-alimenté, le 11 août 2022. Pour rappel, cela intervient plusieurs années après qu’une femme a été retrouvée inconsciente, en pleine mer, par des pêcheurs.

Il s’agit en effet d’Angelica Gaitan, une Colombienne âgée de 46 ans, qui avait été secourue aux larges de Puerto Colombia (Colombie, côte Atlantique). La femme qui était très faible et inconsciente, se trouvait en état d’hypothermie. Elle flottait grâce à une bouée de sauvetage. Selon les médecins qui l’ont examiné, Angelica Gaitan était en mer depuis huit heures de temps. Suite à plusieurs investigations, il a été constaté que la quarantenaire était portée disparue depuis deux années. Sa fille, Alejandra Castiblanco, qui avait été informée par les autorités, a fait savoir qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa mère depuis tout ce temps.