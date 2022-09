Le sélectionneur national par intérim du Bénin, Moussa Latoundji a dévoilé le lundi 12 septembre 2022 à la salle de Conférence de presse du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, la liste des vingt-trois (23) Ecureuils du Bénin qui vont affronter à Rabat au Maroc le 24 septembre 2022 les Mourabitounes de la Mauritanie et le 27 septembre 2022 les Barea de Madagascar, ceci dans le cadre des matchs amicaux des journées Fifa du mois de septembre 2022. Dans cette liste publiée par Moussa Latoundji, il y a des forfaits en cascade.

C’est le cas de Cèbio Soukou, Ange Josué Chibozo et Cédric Hountondji. Le sélectionneur national par intérim du Bénin a fait donc appel à Khaled Adénon pour remplacer le défenseur de SCO Angers en France, Cédric Hountondji. Quant à Cèbio Soukou blessé in extrémiste, il sera remplacé par Désiré Ségbé Azankpo de la réserve du Bayern Munich. Suite donc au désistement de l’attaquant d’Amiens Ange Josué Chibozo qui dit vouloir se concentrer dans son club, Soumaila Hounkpè de Association sportive Cotonou (As Cotonou) a été choisi pour le remplacer.

Nouvelle liste des 23 Écureuils convoqués par Moussa Latoundji

1- Saturnin Allagbé

2- Loukman Farou Moussa

3- Marcel Serges Obassa

4- Youssouf Assogba

5- Chamouss Dine Chaona

6- Sègla Florentin Gbémaïto

7- Khaled Adénon (joueur rappelé)

8- David Kiki

9- Yohan Roche

10- Mohamed Tijani

11- Olivier Verdon

12- Jordan Adéoti

13- Salim Bawa

14- Mattéo Ahlinvi

15- Sêssi d’Almeida

16- Junior Olaïtan

17- Stéphane Sessegnon

18- Yannick Aguemon

19- Samson Akiyoola

20- Soumaila Hounkpè (joueur rappelé)

21- Jodel Dossou

22- Désiré Ségbé Azankpo (joueur rappelé)

23- Aiyegun Tosin