Dans le cadre des matchs amicaux des journées Fifa du mois de septembre 2022, les Ecureuils du Bénin ont été battus ce vendredi 23 septembre 2022 à Rabat au Maroc par les Mourabitounes de la Mauritanie sur un score étriqué de 1 but à 0. Le seul but mauritanien a été marqué à la 27ème minute par Aboubacar Kamara à la suite d’une relance manquée du gardien de but béninois, Saturnin Allagbé. Après l’ouverture du score, le capitaine Stéphane Sessègnon et ses coéquipiers ont tenté par tous les moyens d’égaliser mais ils ne se sont pas arrivés.

La rencontre Bénin# Mauritanie a pris fin sur le score de 1 but à 0 en faveur de la Mauritanie. Cette défaite des Ecureuils du Bénin, est la 5ème fois de suite du sélectionneur national par intérim du Bénin, Moussa Latoundji avec les Ecureuils, 3ème revers avec les Ecureuils ‘’A’’ après le Sénégal et le Mozambique en plus des deux défaites en aller et retour avec le Ghana avec les Ecureuils locaux. Interrogé par Radio Bénin à la fin du match Bénin# Mauritanie, Jordan Adéoti a déclaré qu’ils ont fait un beau match » et que dans la lecture du jeu, ils ont manqué plus de précisions et de détermination devant les buts. Il faut rappeler que le 27 septembre 2022, les Béninois affronteront les Malgaches toujours à Rabat.