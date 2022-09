La Russie a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU le 29 septembre suite au sabotage des deux conduites de Nord Stream. C’est ce qu’a fait savoir sur Telegram le premier vice-représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Dmitri Polianski Il a également évoqué un message sur Twitter de Radoslav Sikorski, député européen et ancien chef de la diplomatie polonaise, qui avait remercié Washington pour les dégâts à Nord Stream. "On va voir qui dira merci à qui à cette réunion", a écrit M. Polianski.

Auparavant, la société Nord Stream AG a déclaré que la destruction qui s'est produite le même jour simultanément sur les trois lignes des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 était sans précédent et qu’il n'était pas encore possible d'estimer le temps de réparation. Selon une agencé énergétique danoise, une grande quantité de gaz est déversée dans la mer en raison de cet incident; les navires et les avions ne sont pas autorisés à s’en approcher.

Selon un porte-parole de Nord Stream AG qui exerce le service des gazoducs, une enquête est déjà entamée. Dans le même temps, la chaîne SVT fait savoir que les sismologues suédois ont enregistré deux explosions sur Nord Stream ce lundi, leur localisation coïncide avec celle des fuites gazières. Les premières données indiquent un possible acte de sabotage ou d'attaque contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, si c'est le cas, alors ce n'est dans l'intérêt de personne, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence de presse. (Tass)