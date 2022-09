Plusieurs membres d’une cellule terroriste finançant l’État islamique* ont été interpellés dans la région de Moscou. C’est ce qu’a indiqué jeudi à TASS le service de presse du département du Service fédéral de sécurité (FSB) de Moscou et de sa région. "Suite aux activités opérationnelles et d'investigation de la direction du FSB de Moscou et de sa région, une cellule terroriste interrégionale, dont les membres finançaient l’organisation terroriste internationale État islamique, agissant dans la région de Moscou a été neutralisée. Les malfaiteurs ont été interpellés", a indiqué le service de presse.

Selon les informations du département, les membres de la cellule, qui sont des ressortissants russes, ont viré plus de 100.000 roubles (près de 1.650 euros) à l’organisateur d’un canal de financement de l’État islamique, visé par un mandat d’arrêt international pour avoir commis des infractions particulièrement graves, dont des crimes terroristes. Une procédure pénale a été ouverte par le Comité d’enquête. (Tass)