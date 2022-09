La période de guerre profite visiblement beaucoup à l’économie russe. Selon un rapport d'un centre de recherche indépendant publié, Moscou a réalisé plusieurs dizaines de milliards de bénéfices des exportations d’énergies fossiles. « La flambée des cours des énergies fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précédentes en dépit des réductions des volumes exportés », a noté le document publié le Centre for research on energy and clean Air (CREA) dont le siège est en Finlande.

Les exportations d'énergies fossiles...

A en croire les précisions apportées dans ce document, les bénéfices réalisés par Moscou dans ce secteur ont fortement contribué au financement de la guerre en Ukraine. « On estime que les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards d'euros au budget fédéral russe, aidant à financer des crimes de guerre en Ukraine », ont martelé les auteurs de ce rapport. Le document n’a en effet pris en compte que des données comprises entre 24 février et le 24 août soit la période de la guerre.

Des mesures plus fortes souhaitées

Le Centre for research on energy and clean Air (CREA) a identifié l’Union Européenne comme étant le premier importateur des énergies fossiles russes avec 85,1 milliards d'euros. Les auteurs du rapport ont suggéré que des mesures plus fortes soient prises pour contrer la Russie sur le terrain des énergies fossiles. « L'UE doit interdire l'utilisation de navires et de ports européens pour l'acheminement de pétrole russe vers des pays tiers », a suggéré le Centre for research on energy and clean Air (CREA)dans son rapport.