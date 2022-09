Fortement critiquée ces derniers jours-ci pour son manque d’initiative et d’audace, l’opposition politique- incarnée par le parti Les Démocrates- semble bien souffrir du manque de financement. Pour combler le vide, la parade trouvée est si simple : le parti lance une collecte de modestes contributions financières auprès des populations. Alors qu’il affûte ses armes pour participer aux élections législatives de janvier 2023, le parti Les Démocrates se trouve confronté à de multiples défis. En plus de l’urgence pour lui d’obtenir des autorités et des structures organisatrices du scrutin une élection crédible, il doit courir pour remplir sa bourse.

En effet, le parti semble bien être confronté à des difficultés énormes de trésorerie que ses responsables n’osent plus cacher. Dans une récente interview accordée à une chaîne de télévision en ligne, le président du parti Eric Houndété avait déjà claironné sur la nécessité pour son parti de bénéficier du financement public. Balayant les critères définis actuellement dans la loi pour bénéficier de ce financement, l’ex-premier vice-président de l’Assemblée nationale avait affirmé que le financement devrait être accordé à tous les partis puisqu’il doit servir au fonctionnement de l’administration du parti et à la formation de leurs militants. Ces prérogatives sont assurées par tous les partis politiques et ne concernent en rien l’obtention d’élus.

En plus de ce plaidoyer, le parti a entrepris...

