Le Bénin a abrité du lundi 26 septembre 2022 au mardi 27 septembre 2022, la 4ème conférence sur la sécurité intérieure à Cotonou. Cette 4ème conférence sur la sécurité intérieure a pris fin dans la soirée de ce mardi 27 septembre 2022 avec dix-neuf (19) recommandations formulées par les participants lors des assises. Parmi ces 19 recommandations, il y a l’une qui suggère d’établir la confiance entre les populations et les Forces de sécurité et de défense. En dehors de l’armée, de la police, des universitaires, il y avait aussi comme participants à la 4ème Conférence sur la sécurité intérieure , des experts de l’Afrique de l’Ouest.

Reçu ce mercredi 28 septembre 2022 sur Frissons Radio, l’’un de ces experts de l’Afrique de l’Ouest, William Assanvo de l’Institut d’études de sécurité (ISS) fait quelques suggestions au Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’expert de l’ISS a noté qu’il y a une prise de conscience au niveau du Bénin de la menace terroriste et une volonté de trouver les voies et moyens. Pour le chercheur, l’élément le plus important pour le Bénin c’est la nécessité de penser à la menace au-delà des attaques.

William Assanvo a expliqué que tous ces groupes armés veulent que les pays comme le Bénin leur serve aussi des zones de refuge, d’approvisionnement et de financement pour leurs activités. C’est pourquoi au-delà des attaques, il a révélé qu’il y a également pour ces groupes-là une volonté d’utiliser les pays côtiers comme le Bénin pour des zones d’approvisionnement où ils se fournissent des biens de subsistance, des moyens opérationnels et des moyens de financement ainsi que des moyens humains.

Pour combattre efficacement donc contre ces groupes armés, l’expert de l’ISS a proposé aux autorités béninoises que la première suggestion, c’est d’appréhender la menace au-delà des attaques et la deuxième suggestion, c'est de prendre en compte la nécessité de couper les ressources des acteurs de l’insécurité notamment les moyens tels que le carburant qui se procure à travers la contrebande de carburant, les moyens comme la contrebande de motos qui se procurent aussi souvent et dont une partie est transportée à travers le Bénin.