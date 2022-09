L’international français évoluant au poste de milieu de terrain à la Juventus FC, Paul Pogba, continue de faire les gros titres, suite aux diverses révélations faites par son frère aîné Mathias. Dans cette tempête médiatique, le principal intéressé s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour remercier les personnes qui l’ont soutenu, au cours de cette période qu’il continue de traverser. « J’espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va. Dieu merci, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer et revenir très très vite. Je voulais tous vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement, malgré tous les soucis, la blessure et les autres problèmes, ça va. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul, il y a le très haut avec nous, et on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages et votre soutien » a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela »

Notons que dans cette affaire, Mathias a notamment qualifié son frère de traître. L’une de ses récentes prises de parole concerne les propos de Paul sur son recours à des marabouts. « Aussi j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base avoir recours aux marabouts ? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs : 'Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage, pour se protéger des blessures'. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années ? Surtout que ça n'a pas marché. Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres », avait déclaré Mathias Pogba.

Notons que cela pourrait avoir d’impacts sur la carrière du joueur âgé de 29 ans en France. En effet, de nombreuses personnalités affirment qu'il est désormais impossible pour le footballeur de jouer en équipe nationale, à cause des révélations sur Kylian Mbappé. Le jeune joueur étant un pion important des bleus, il faudra pour ces derniers se séparer de Pogba. « Cette histoire de marabout (…) avérée ou pas, je pense que la relation Mbappé-Pogba ne peut plus exister. A partir de ce moment-là, il faut que Deschamps tranche et que Paul Pogba soit en dehors de cette équipe de France. Je ne vois pas Kylian Mbappé accepter qu’il y ait un mec, que ce soit vrai ou pas, qui ait voulu nuire à sa carrière....» avait affirmé Stephen Brun consultant de RMC.