Après plus d’un an sans club et libre depuis son départ de Niort, l’international béninois David Djigla évoluera désormais dans le club Vendée les Herbiers Football en National 2 de la France. Il retrouvera dans ce club un autre Béninois en la personne de Djiman Koukou. Evoluant au poste d’Attaquant, David Djigla recherchait un nouveau challenge pour relancer sa carrière.

Son arrivée dans ce club de National 2 de la France lui permettra d’avoir des compétitions dans les jambes et d’être convoqué si possible par le sélectionneur national pour disputer le reste des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2024.

Formé au club du Onze Créateurs au Bénin, l’international béninois David Djigla a joué en France respectivement aux Girondins de Bordeaux pour la saison 2014-2015 et à Niort pour les saisons 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019,2019- 2020 et 2020-2021. Il faut signaler que l’actuel sociétaire du club Vendée les Herbiers Football est né le 23 août 1995 à Avakpa dans la municipalité de Porto-Novo plus précisément dans le département de l’Ouémé. Il est actuellement âgé de 27 ans et a une taille de 1,75 m avec 73 kg. Il a honoré sa première sélection internationale le 26 mai 2012 contre les Etalons du Burkina Faso