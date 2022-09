La Russie a recours à de l’armement étranger pour faire face à son offensive en Ukraine. D’après les services secrets américains, le gouvernement russe achète plusieurs millions de roquettes et d’obus d’artillerie auprès de la Corée du Nord afin de soutenir ses opérations sur le sol ukrainien. L’information a été rendue publique par le média américain New York Times. Elle a été confirmée par un responsable américain, qui a requis l’anonymat. Hier lundi 05 septembre 2022, il a estimé que le fait que le ministère russe de la Défense se tourne vers Pyongyang pour acheter de l’armement prouve que « l'armée russe continue de souffrir de graves pénuries d'approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des contrôles et des sanctions à l'exportation ».

Pas de précisions sur les futures commandes d’armes

Les responsables du renseignement américain pensent par ailleurs que la Russie pourrait tenter, à l’avenir, d’acheter du matériel militaire supplémentaire auprès de la Corée du Nord. Les services secrets des Etats-Unis n’ont cependant pas donné de précisions sur les futures commandes d’armes que la Russie fera. Notons que depuis le début de l’invasion en Ukraine, les pays de l’Union européenne ont tourné le dos à la Russie. Cela, contrairement à la Corée du Nord, ou encore la République Islamique d’Iran, entre autres. Récemment, cette dernière a fait part de son intention d’acquérir de matériel militaire russe. Le pays a en effet l’intention d’acheter auprès de la Russie des avions de combat de type Sukhoï Su-35.

L’information avait été confirmée par le général Hamid Vahedi, le chef des forces aériennes iraniennes lors d’un entretien qu’il a accordé à l’agence de presse locale Borna. Pour rappel, un document a récemment fait savoir que la guerre profite à l’économie russe. Selon un rapport d'un centre de recherche indépendant, Moscou a réalisé plusieurs dizaines de milliards de bénéfices des exportations d’énergies fossiles. « La flambée des cours des énergies fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précédentes en dépit des réductions des volumes exportés », a noté le document publié par le Centre for research on energy and clean Air (CREA) dont le siège est en Finlande.