Six mois après avoir lancé une offensive militaire, Moscou poursuit les combats sur le terrain contre les forces ukrainiennes qui ont lancé une contre-offensive depuis quelques jours. Depuis le début, plusieurs voix ont appelé au règlement du conflit par la voix diplomatique. Chacune des parties impliquées dans la guerre tient mordicus à certains préalables rejetés par l'autre partie. Ce mercredi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a affirmé que la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN est la "principale menace" pour Moscou. A l'en croire cela justifie, les actions entreprises par Moscou pour garantir sa sécurité avec l'offensive lancée depuis plusieurs mois.

Moscou prend la parole une nouvelle fois pour se prononcer sur l'offensive qu'elle a lancé il y a un peu plus de six mois maintenant. C'est le porte-parole du Kremlin qui ce mercredi 14 Septembre 2022, a donné une fois de plus, une raison qui selon lui justifie l'offensive que son pays a lancé en février dernier. Selon Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, la possible adhésion de l'Ukraine à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord(OTAN), une alliance militaire atlantique constituait la "principale menace" contre la Russie.

L'officiel russe va plus loin en affirmait que cet état de chose montre "la pertinence et la nécessité urgente de préserver (la) sécurité et (les) intérêts nationaux" russes. Il y a quelques jours, M Peskov affirmait qu'il n'y avais « pas de perspective de négociations » avec Kiev. Au cours de la même déclaration, Dmitri Peskov, le porte-parole du président de la Russie Vladimir Poutine affirmait que tant que les objectifs de l'offensive russe lancée en Février dernier n'étaient pas atteints, elle allait se poursuivre.