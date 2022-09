Plus de six mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain. A l'étape actuelle, il est difficile de dire comment cela va se finir mais à voir l'implication de chacune des parties, la fin des combats n'est pas pour demain. Depuis quelques jours, l'Ukraine a lancé une contre-offensive et revendique des gains de territoires arrachés par Moscou. Dans ce contexte le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a annoncé qu'il n'y a pas de perspectives de négociation avec Kiev. C'est ce lundi 12 Septembre que l'officiel russe a fait cette déclaration.

L'offensive lancée par la Russie se poursuit plus de six mois après son démarrage. Chacune des parties s'investit de plus en plus dans le conflit qui fait de nombreux morts dans chaque camp. Ce lundi, le porte-parole du président de la Russie Dmitri Peskov a pris la parole pour donner son point de vue sur l'offensive en cours. A en croire, le porte-parole du chef du Kremlin, il n'y a « pas de perspective de négociations » entre Moscou et Kiev. L'officiel russe va plus loin et affirme que tant que les objectifs ne sont pas atteints, l'offensive russe se poursuivra.

L'information est rapportée par plusieurs médias internationaux dont 20 minutes ce lundi 12 Septembre 2022. « L’opération militaire spéciale va se poursuivre jusqu’à ce que les objectifs initialement fixés soient atteints », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov face à la presse ce jour. Il y a quelques jours, le Kremlin assurait que l’arrêt des livraisons du gaz russe était dû aux sanctions occidentales. «Les problèmes de pompage (de gaz) sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il n'y a aucune autre raison à ces problèmes», avait déclaré M Peskov.