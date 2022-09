Comme annoncé, Patrice Talon a rencontré la directrice de l'Unesco le 30 août dernier, lors de sa visite à Paris. Sur sa page twitter Audrey Azouley évoque un riche échange entre elle et le président béninois. "Le Bénin place la culture au cœur de ses enjeux de développement: une vision qui rejoint pleinement les valeurs et l'action de l'Unesco" a t-elle écrit sur le réseau social. Dans un second tweet, la cheffe de l'Unesco fait savoir que son organisation soutient le Bénin dans la "création du musée de l’Épopée des Amazones et des rois du Danxomè. Nos experts fournissent un soutien technique pour que ce projet puisse s'intégrer parfaitement dans le site du patrimoine mondial des Palais royaux d'Abomey".

Avec "beaucoup d'efficacité"

Au sortir de son audience avec Mme Azoulay, Patrice Talon a laissé entendre que le partenariat entre son pays et l'Unesco se portait "très bien" "Le partenariat entre l'Unesco et le Bénin se porte très bien. Je ne sais pas si ce mot convient parce que c'est beaucoup plus que ça. L'Unesco nous a accompagné ces derniers temps dans la définition de notre programme culturel notamment mémoriel, sur la restitution des biens avec beaucoup d'efficacité" a déclaré le président béninois. Il rappelle qu'en 2018, il était au siège de l'institution, sur le plateau qu'elle a organisé, et le Bénin a saisi cette occasion pour exprimer sa vision dans ses mots et dire ce qu'il attendait des autorités françaises concernant la restitution. "Cela a porté et tout le monde connaît la suite. Au delà de ça, sur tout nos programmes éducatifs, nous avons un beau programme qui est en cours avec l'Unesco et les équipes travaillent d'arrache- pied de manière satisfaisante" a poursuivi Patrice Talon.

"Pour la gloire de l'Unesco"

En ce qui concerne le " programme du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Bénin, l'Unesco est à nos côtés techniquement et structurellement et depuis les échanges ont été assez loin dans le montage de dossier sur la situation technique et sur les éléments techniques même de ce musée " informe par ailleurs le numéro 1 béninois. . "Je viens d'apprendre que les derniers visas vont bientôt arriver, de sorte que nous puissions in fine lancer ce programme là" s'est -il réjoui. Pour lui, le mérite reviendra au Bénin et à l'Unesco. "J'ai hâte que cela soit visible pour la gloire de l'Unesco comme partenaire essentiel du Bénin dans ce domaine" a t-il conclu.