Paul Pogba a t-il le moral dans les chaussettes en ce moment? En tout cas, pour Fabio Cannavaro, l'ancien défenseur de la Squadra Azzura, le milieu de terrain de la Juventus Turin n'est pas bien mentalement ces derniers temps. Tout le contraire de ce que "La Pioche" avait lui même déclaré dans une précédente vidéo. On ne rappellera pas les ennuis du joueur en ce moment, lui qui est au cœur d'une affaire de famille qui risque d'avoir un impact sur sa carrière en Equipe de France.

"Quand un joueur n'est pas heureux , ça l'affecte dans tous les domaines"

Fabio Cannavaro pense que si le joueur n'est pas heureux, cela n'affectera pas que son parcours chez les Bleus. "Il y a quelques semaines , j'ai dit que Paul Pogba se préoccupait plus de ses coiffures que de son jeu. Depuis j'ai pu lui parler. Il m'a dit qu'il n'était pas heureux. Et quand un joueur n'est pas heureux , ça l'affecte dans tous les domaines" a déclaré le champion du monde 2006 à Canal +. Le célèbre défenseur italien a par ailleurs opiné sur ce qui entame le mental de Paul Pogba. Pour lui, cette affaire ne le surprend pas parce que dans le football, il n'y a pas que des gens avec de bonnes intentions. Et quand un joueur est jeune , il ne fait pas forcément le tri.

Ils pensent que vous gagner facilement votre argent

"Quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas attentifs à ces gens-là...Il y en a beaucoup qui tournent autour de vous, et qui vous proposent plein d'investissements ou vous demandent d'inviter tout le monde au restaurant" a déclaré Fabio Cannavaro. Il pense que ces personnes se comportent ainsi parce qu'elles croient que les joueurs gagnent de l'argent facilement. Rappelons que Paul Pogba a changé de club lors du mercato dernier. il est retourné à la Juventus de Turin après six saisons mitigées à Manchester United.