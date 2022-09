Le Directeur général de la police Républicaine (DGPR) est au Rwanda. Soumaïla Yaya est venu explorer les pistes de coopération entre la police de son pays et celle de Rwanda. L'objectif est de faire face aux défis sécuritaires de l'heure, notamment, le terrorisme et les crimes transnationaux. "Vous savez que aujourd'hui nous sommes traversés par des manifestations du terrorisme. Ce qui nous oblige pour pouvoir trouver la solution de nous mettre ensemble, définir les stratégies ensemble, conduire les opérations ensemble, pour le succès de nos pays. Nous avons estimé qu'il serait très bien de coopérer avec nos frères du Rwanda" a déclaré à la VOA le DGPR.

L'objectif réel de la visite

Pour lui, une collaboration entre les deux polices permettra de relever le défi posé par ces nouvelles menaces notamment le terrorisme, mais aussi le crime transnational organisé et la cybercriminalité. Du côté des autorités rwandaises, la présence des officiers de la police béninoise dans le pays, s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une coopération beaucoup plus élargie dans les prochains jours entre le Bénin et le Rwanda.

"Cette visite est une étape importante vers la mise en place d'une coopération efficace entre la police du Bénin et celle du Rwanda, par le biais des échanges entre les directeurs de police, lesquels pourraient aboutir à la signature prochaine d'un accord de coopération, c'est là l'objectif réel de cette visite" a déclaré le porte parole de la police rwandaise John Bosco Kabera, a la Voix de l'Amérique (VOA). Pour l'instant, on ignore tout du contenu de cette coopération mais le directeur général de la police républicaine assure qu'il est pour le moment question d'échanges d'expériences dans les domaines de la formation et des opérations. "Par la suite on verra" a t-il conclu.