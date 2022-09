En guerre contre l'Ukraine, depuis février 2022, la Russie ne compte pas ménager les européens puisque ceux -ci ont imposé contre elle, des sanctions économiques. Le pays de Poutine utilise son gaz comme arme de répression. Le géant russe Gazprom a déjà promis un "hiver glacial" au vieux continent. Moscou a récemment indiqué qu'il ne livrera plus de gaz à l’Allemagne via NordStream1 tant que les sanctions européennes sont en place. La France qui n'est pas épargnée par ces coupures de gaz a déjà réagi via son président Emmanuel Macron. Ce dernier, invitait ses compatriotes à consommer moins d'énergie.

Il pratique " l'art du mensonge" avec "un brio exceptionnel"

Il n'a également pas manqué de dénoncer les agissements de Moscou. Seulement pour François Hollande, l'ancien président français, son successeur n'a pas eu la bonne attitude face au conflit ukrainien qui couvait sous la cendre. Il a été indulgent, envers Vladimir Poutine. Emmanuel Macron" est à l'image d'une partie de la classe politique française qui a toujours eu pour Vladimir Poutine, et non pour la Russie, un certain nombre d'indulgences" a déclaré Hollande invité sur France Inter pour parler de son livre "Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale, aux éditions Stock".

Ce n'est pas "de notre faute"

Il pense que l'actuel locataire de l'Elysée a été amené à constater "notamment avant la guerre, que l'art du mensonge était pratiqué mais avec un brio exceptionnel par Vladimir Poutine". Pour Hollande, il ne serait donc pas juste de croire qu'en réalité c'est "de notre faute" ce qui arrive, "qu'on aurait pas suffisamment dialogué avec Poutine, qu'on l'aurait encerclé, qu'on l'aurait même agressé". Il rappelle qu'il a plusieurs fois échangé avec le dirigeant russe et ce qui l'a "toujours frappé, c'est sa capacité à asséner un mensonge". Notons que ce n'est pas la première fois que l'ex numéro 1 français critique Macron. Il l'avait déjà attaqué sur sa politique intérieure, estimant qu'elle n'était pas "au niveau", ou encore que le Conseil national de refondation était un " machin".