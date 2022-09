Depuis plus de six que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, plusieurs pays occidentaux ont imposé des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine mais aussi contre les hauts dirigeants et leurs proches. Un état de chose qui perdure depuis plusieurs mois et au fil du temps, les mesures se corsent avec de nouveaux régimes de sanctions contre le pays. Cette situation ne laisse pas indifférente le numéro un russe qui s'est une nouvelle fois prononcé sur le sujet selon le rapport de plusieurs médias internationaux dont CNBC.

Les sanctions infligées par les occidentaux à la Fédération de Russie ainsi que ces dirigeants et leurs proches ne laissent pas indifférente le président russe Vladimir Poutine. Ce mercredi, le président Poutine a critiqué l'Occident et estimé que ces sanctions étaient un « danger » pour le monde. C'est l'information rapportée par plusieurs médias internationaux ce mercredi 07 Septembre 2022. C'était au cours d’un forum économique dans l’Extrême-Orient russe que le président russe a critiqué une nouvelle fois l'Occident.

Pour le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'Occident tente d’imposer son mode de vie aux autres pays et veut les contraindre à “se soumettre à” sa volonté. Pour rappel, nous vous annoncions il y a quelques heures que Poutine avait dénoncé un risque de «catastrophe humanitaire». «Presque toutes les céréales exportées d'Ukraine sont envoyées non pas aux pays en développement et aux pays les plus pauvres, mais aux pays de l'Union européenne», dénoncait le chef du Kremlin. Cela pourrait mener à une catastrophe humanitaire sans précédent. Peut-être devrions-nous réfléchir à la façon de limiter les exportations de céréales et d'autres produits alimentaires par cette voie ?», a ajouté M Poutine