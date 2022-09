Depuis le mois de Février la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis plus de sept mois donc, les combats se déroulent sur le terrain et chacune des parties essuient de lourdes pertes. Depuis que les hostilités ont démarré plusieurs voix ont appelé à une résolution de la crise par la voix diplomatique. Des pourparlers ont été entamés en Turquie mais le problème est toujours resté entier. Alors que les combats s'intensifient ces dernières semaines, Trump s'est porté volontaire pour être le médiateur de la crise ukrainienne.

Plus de sept mois sont passés, mais les combats se poursuivent sur le terrain. Malgré les sanctions infligés par les occidentaux à la Russie, le pays de Poutine reste toujours engagé dans l'offensive qu'il a lancé en Ukraine. Il y a quelques jours, la Russie a été accusée d'avoir saboté Nord Stream 1 et 2 après des fuites de gaz à la suite d'explosions. Dans ce contexte, le président Trump s'est porté volontaire pour assurer la médiation entre Poutine et Zelensky. C'est sur sa plateforme de réseau social Truth Social que l'ancien président a fait cette déclaration.

"N'aggravez pas les choses avec l'explosion du pipeline", a déclaré le magnat de l'immobilier Donald Trump. "Soyez stratégique, soyez intelligent (brillant !), concluez un accord négocié MAINTENANT. Les deux parties en ont besoin et le veulent. Le monde entier est en jeu. Je dirigerai le groupe ???", a poursuivi l'ancien président Trump selon le média MSNBC. Par la passé, la position de Trump sur la crise ukrainienne avait été critiquée plusieurs personnalités. Il avait en effet qualifié la stratégie de Poutine de "génie" aux premières heures de l'offensive.