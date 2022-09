Près de 17.000 Russes ont traversé la frontière finlandaise au cours du week-end dernier, un nombre en hausse de 80% en une semaine, affirme ce lundi Reuters, citant les autorités finlandaises. "Les files d'attente à la frontière sont plus longues que depuis le début de la pandémie", a indiqué un responsable des gardes-frontières finlandais. La queue à la frontière de la Finlande fait plusieurs kilomètres, note l’agence. Selon le responsable, le trafic augmente "en raison de l'évolution de la situation en Russie et la plupart de ceux qui traversent la frontière sont des hommes".

Le nombre de passagers de Russie sur les ferries entre la Finlande et la Suède s’est également accru au cours du week-end, selon les grands transporteurs maritimes Viking Line et Tallink Silja. Lundi matin, le ferry Viking Glory qui se rendait de Turku à Stockholm comptait une trentaine de véhicules immatriculés en Russie.

Selon la porte-parole de Viking Line, Johanna Boijer-Svanström, "il y avait dans les voitures jusqu'à six personnes, des familles entières". "C’est lié à la situation à la frontière russo-finlandaise: les Russes gagnent Stockholm via la Finlande pour se rendre plus loin vers d'autres pays européens."

Les autorités finlandaises ont précédemment noté que le pays ne voulait pas devenir une zone de transit pour les citoyens russes. Helsinki prévoit de faire entrer en vigueur prochainement une interdiction d'entrée pour les Russes sur visa touristique. Il sera toujours possible d'obtenir un visa pour des raisons humanitaires ou familiales, ainsi qu'à des fins d'études ou de travail. (Tass)