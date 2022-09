L'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) du ministère du cadre de vie a dépêché une mission pour rencontrer les différents acteurs intervenants dans le projet de la gare du Nord initié par le conseil communal de Djougou. Les membres du cabinet K 2 architecte international se sont déployés la semaine écoulée dans la commune de Djougou.

Ils ont tenu plusieurs séances de travail avec ces différents acteurs intervenants dans le projet gigantesque de la gare du nord, un projet cher au Maire de Djougou Abdoul Malik Séibou. Pendant deux jours, ils ont rencontré les cadres techniques de la mairie, les chefs des services déconcentrés, les transporteurs, les conducteurs et les syndicats. Commis par l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), ils ont pu recueillir auprès des acteurs plusieurs informations devant leur permettre d'élaborer les avant-projets du projet de la gare du nord.

A en croire Rodrigue Kessou, architecte urbaniste et chef de la délégation du cabinet K 2 architecte international, cette phase est censée permettre à terme de commencer le chantier de construction de la gare du nord. Selon celui-ci, ces différents contacts leur ont permis d'interroger à nouveau les avant-projets sommaires qui avaient été déjà rédigés et de recueillir les attentes des différents acteurs. Ils repartent satisfaits des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans le projet.

Au cours des différentes entrevues, les participants ont eu droit à la présentation du projet qui a été arrimé avec le programme d'action du gouvernement. La gare routière du nord de Djougou est une grande infrastructure qui sera érigée sur une superficie de 11 hectares et abritera entre autres des parkings pour les bus et taxis, les boutiques, les dortoirs, un bâtiment administratif des postes de police et des sapeurs-pompiers, une galerie marchande, une infirmerie, des magasins d'entreposage, une station-service et plusieurs autres dépendances. Elle va desservir en plus des autres communes du Bénin, les pays de l'UEMOA comme le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger.