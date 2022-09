En évoquant le divorce entre l'UDBN et le Bloc Républicain, Claudine Prudencio, a lors d'une rencontre avec les militantes de son parti manifesté son mécontentement vis-à-vis de Bertin Koovi et d'ABT. En langue locale Fongbé, elle a laissé entendre de M Koovi et ABT l'avaient insulté. Des propos que Armand Affossogbé, un membre du Bloc Républicain a dénoncé sur la Webtv Reporter Bénin Monde. Pour lui, c'est un manque de respect pour le ministre d'état parce que celui-ci n'a jamais proféré des injures à l'endroit de la présidente de l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN). Via le même canal, le porte parole de ce parti politique a apporté des clarifications par rapport à ses propos tenus par la patronne de l'Institut national de la femme. Pour Jules Léandre Kitti, il faut considérer que Mme Prudencio, s'est exprimée en langue Fongbé. Et l'interprétation qui est faite de ses propos n'est pas juste.

"C'est dans la 23ème circonscription électorale, dans un milieu où on parle Fon, on est censé comprendre Fon. Et c'est grave si la langue Fon est sa langue. Lorsqu'il dit en fon, que le fait pour la présidente Claudine Affiavi Prudencio, de dire que le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané a cautionné les propos peu courtois, les propos injurieux que M Koovi tient à son égard, que lui, il appelle ça Min man si (manque de respect)" s'est indigné Jules Léandre Kitti. En clair, la présidente de l'UDBN n'a pas voulu dire que le ministre Bio Tchané l'a insultée, mais qu'il a plutôt cautionné les dires de Bertin Koovi.

Il "manque suffisamment de respect à Mme Prudencio"

En effet, selon le porte parole de l'UDBN, Bertin Koovi a bel et bien injurié le parti et sa présidente. "Il ne sait pas que lorsqu'on dépose une lettre de suspension d'accord, donc arrêt momentané. Et que le vis-à-vis préfère descendre dans l'arène publique, pour faire un lynchage médiatique, à travers tout le Bénin pour discréditer l'Udbn et sa présidente, il ne sait pas que c'est bien plus que des injures" estime Jules Léandre Kitti, qui s'adressait toujours à M Affossogbé. Il l'invite à aller revisiter les vidéos de M Koovi pour entendre ce que ce dernier dit de Mme Prudencio. "C'est plutôt M Affossogbé "qui manque suffisamment de respect à Mme Prudencio" a t-il conclu.