Ces derniers temps, l’international attaquant brésilien Neymar n’était pas bien vu dans la presse sportive internationale. Aussi avait-il été considéré comme le joueur dont aucun club de football ne voulait. En effet, selon les informations de plusieurs médias français dont Sport.fr, le Paris saint-Germain voulait se débarrasser de Neymar notamment à cause de ses performances qui n’étaient pas convaincantes. Cependant, le joueur de 30 ans a rectifié le tir en s’affirmant sur le terrain. Ces derniers mois, le joueur a fait preuve d’une grande régularité. Lors du match opposant le club de la capitale à Toulouse FC, le mercredi 31 août 2022 remporté par le PSG (3-0), Neymar a marqué le premier but du PSG, à la 37e minute de jeu.

Neymar serait convoité par Chelsea

Côté statistiques, le joueur brésilien a explosé les compteurs en totalisant notamment neuf buts et six passes décisives en six matchs. Par ailleurs, il est à la tête des classements des passeurs et buteurs de Ligue 1 après 5 journées. Notons que ces informations interviennent quelques jours après que le média The Secret Scout ait annoncé que Neymar serait convoité par le club anglais Chelsea. D’après le média, le club londonien aurait déjà enclenché les discussions dans ce sens avec le club francilien. Le contrat du Brésilien qui s’étend encore jusqu’en 2027 ne devrait pas être un obstacle aux différentes négociations selon les informations rapportées par les différents médias.

Chelsea serait tout de même sur le point de faire une belle offre au club de la capitale afin d’effectuer ce transfert. Le but du club anglais qui a changé récemment d’équipe dirigeante est de consolider son effectif avec de grands noms du football mondial. Chelsea voudrait visiblement surfer sur les relations détériorées entre Neymar et le Paris SG ainsi que sur la récente crise entre lui et Mbappé pour le faire venir en Premier League. Rappelons tout de même que l’attaquant brésilien a eu une remarquable performance en ce début de saison. Depuis son retour des vacances, il s’est illustré par plusieurs buts et passes décisives.