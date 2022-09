Effective a été ce lundi, la rentrée scolaire 2022-2023. Une reprise des activités académiques avec l’ouverture de cantines scolaires dans certaines écoles primaires publiques en zones rurales. Un engagement de la part du gouvernement de garantir aux écoliers de ces régions au moins un repas chaud par jour. Selon les autorités du secteur de l’enseignement primaire, le gouvernement aurait réussi à revoir à la hausse, le budget consacré à ce projet relevant du volet social.

Tout comme l’exécutif tient à la bonne gestion de ces structures. Et l’on se souvient, le gouvernement de la Rupture avait diligenté une commission d’enquête, dont les résultats ont révélé de graves malversations qui ont provoqué en 2019, le limogeage de 17 directeurs d’écoles à travers plusieurs régions du pays. Ces prétendus mis en cause ont été accusés selon des cas, d’augmentation frauduleuse d’effectifs des élèves inscrits au sein de leur établissement pour justifier une bonne partie des vivres : riz, huile, haricot et autres.

Selon l’enquête, ces présumés coupables, de malversations se chargent ensuite de récupérer la différence pour leur propre compte ou au profit de leurs complices. Courant avril 2018, sur décision du conseil des ministres, le gouvernement a décidé de les relever de leurs fonctions, et d’engager, contre eux des poursuites judiciaires requises. De plus des sanctions disciplinaires leurs ont été appliquées, chacun selon la gravité des faits à eux reprochés. Une manière selon le président Patrice Talon, de prévenir de pareilles déconvenues dans le monde des éducateurs...