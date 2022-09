L’Union Internationale de la Presse Francophone a organisé ce jeudi 15 septembre 2022, une formation des journalistes et blogueurs basée sur les « outils et techniques pour déconstruire les infox ». Avec l’appui financier de l’ambassade de France près le Bénin, cette formation s’est tenue au Chant d’Oiseau de Cotonou.

Le mot infox vient de la contraction des mots information et intoxication. Les infox sont des informations faussées et disséminées pour alimenter une mécanique de la tromperie dans l’objectif de manipuler l’opinion publique. Amplifiés par les réseaux sociaux, les infox constituent une véritable source de trouble à l’ordre public.

« Les informations fausses sont relayées massivement en un clic sur le net, enfermant ceux qui veulent y croire dans une réalité distordue, en mettant à mal nos démocraties », a affirmé l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy. Ainsi, la république française a apporté sa partition au projet de lutte engagée par l’UPF contre les infox, en vue d’accompagner la presse francophone à préserver du mieux que possible la vérité.

Cette séance d’échange de connaissance s’est articulée sur les outils permettant d’identifier une information fausse, comment éviter ce genre d’information et la procédure adéquate pour rétablir la vraie information. Au nom des bénéficiaires de cette formation, le président de l’UPF section-Bénin, Vincent fortuné Assogba a remercié la France pour son soutien à sa structure dans son projet de lutte contre les fausses informations. Il n’a pas manqué d’exprimer sa volonté de voir plus nombreux les bénéficiaires à la deuxième édition de cette formation au Bénin. La session de l’UPF a été créée en 1995 et a fait de la lutte pour la liberté de la presse son cheval de bataille.