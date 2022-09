La Russie impose des sanctions à 25 citoyens américains dont les acteurs américains Sean Penn et Ben Stiller en riposte aux sanctions américaines. C'est ce qu'indique un communiqué publié lundi par le ministère russe des Affaires étrangères. "Comme mesures de riposte aux sanctions en constante expansion de l'administration du [président américain] Joe Biden contre des citoyens russes, une interdiction d’entrée en Fédération de Russie est imposée contre un autre groupe de personnes parmi lesquelles des membres du Congrès américain, des hauts fonctionnaires, des représentants des milieux d'affaires et d'experts, ainsi que des personnalités culturelles (25 personnes)", ressort-il du communique de la diplomatie russe.

Les noms des citoyens américains inclus dans la liste noire russe sont publiés sur le site internet du ministère russe des Affaires étrangères. Cette liste comprend également les acteurs Sean Penn et Ben Stiller. Par ailleurs, Moscou souligne que les actions hostiles de Washington continueront de recevoir une riposte ferme. "Les actions hostiles des autorités américaines, qui continuent de suivre une voie russophobe, détruisant les relations bilatérales et intensifiant la confrontation entre la Russie et les États-Unis, continueront de recevoir une riposte ferme", indique le communiqué.

Il faut rappeler que la Russie, en guise de mesures de représailles, avait déjà inscrit en juin dernier sur sa liste noire 25 citoyens américains défendant un agenda russophobe. Parmi eux se trouvaient des proches du président américain Joe Biden, ainsi que le célèbre politologue Francis Fukuyama, professeur de sciences politiques à l'université de Stanford. EN mai dernier, la Fédération de Russie annoncait avoir sanctionné 26 canadiens. Le pays annoncait que de nouvelles sanctions seront prises bientôt.

"En riposte à une nouvelle série de sanctions introduites par les autorités canadiennes contre la Russie, qui ciblent non seulement les dirigeants russes, mais aussi, dans certains cas, les membres de la famille de ceux qui figurent sur la liste noire, l’entrée en Russie est refusée de manière permanente à une catégorie similaire de citoyens canadiens", peut-on lire dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié au cours du mois de Mai selon le rapport de l'agence de presse russe TASS.