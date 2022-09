Les autorités américaines se préoccupent de leurs ressortissants résidants en Russie. En effet, suite à la mobilisation partielle annoncée par le président russe Vladimir Poutine, il y a quelques jours, le gouvernement américain a exhorté ses citoyens à quitter le pays au plus vite. Dans un communiqué publié par l’ambassade américaine à Moscou dans la soirée d’hier mardi 27 septembre 2022, il a été demandé aux ressortissants américains vivant dans le pays de quitter « immédiatement » la Russie. Par ailleurs, la représentation diplomatique américaine en Russie a mis l’accent sur le fait que les Américains ayant la nationalité russe pourraient aussi être visés par le service militaire.

Elles n’ont pas les moyens d’aider les citoyens appelés à combattre

Le moins qu’on puisse dire c’est que les autorités américaines ont indiqué ne pas être en mesure de venir en aide aux citoyens appelés à aller combattre en Ukraine, auprès des troupes militaires russes. Notons que le communiqué de l’ambassade des Etats-Unis intervient plusieurs jours après le discours du chef du Kremlin sur la mobilisation partielle. C'était lors d'une allocution télévisée quevait Vladimir Poutine avait décrété une mobilisation partielle. Avant cette annonce, le chef d’État russe a soutenu la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major de procéder à cette dernière pour défendre la souveraineté de la Russie.

« Déclarer la mobilisation partielle en Fédération de Russie à partir du 21 septembre 2022. Appeler les citoyens de la Fédération de Russie à une mobilisation au service militaire dans les forces armées de la Fédération de Russie », indique le document. Pour le président russe, l'objectif de libération du Donbass reste inchangé. « Après que le régime actuel de Kiev a effectivement rejeté publiquement une solution pacifique au problème du Donbass, et, de plus, a annoncé qu'il revendiquait des armes nucléaires, il est devenu absolument clair qu’une nouvelle attaque à grande échelle sur le Donbass, comme cela s’était déjà produit deux fois auparavant, était inévitable. Et une attaque contre la Crimée russe, contre la Russie, se serait ensuivie tout aussi inévitablement » avait notamment ajouté Vladimir Poutine.