Cela fait plus de sept mois maintenant que la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, le bilan des victimes s'alourdit et chaque camp essuie de lourdes pertes. Depuis que l'offensive a démarré des voix se sont élevées dans plusieurs pays qui ont fustigé l'attitude de Moscou. Il faut préciser que depuis plusieurs mois, l'Ukraine bénéficie du soutien militaire et financier de l'Occident. Alors que les combats se poursuivent et que personne ne sait quand tout ça sera derrière nous, l'Ukraine a appelé ce mercredi à augmenter la pression sur Moscou.

Depuis plusieurs mois, la Russie est sous le coup de multiples sanctions à cause de son offensive en Ukraine. Alors que des pays réfléchissent à de nouveaux paquets de sanctions, l'Ukraine a lancé un appel ce mercredi aux occidentaux. «L'Ukraine appelle l'UE, l'Otan et le G7 à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie, notamment en imposant de nouvelles sanctions dures et en augmentant significativement l'aide militaire à l'Ukraine», a affirmé la diplomatie ukrainienne ce mercredi.

Pour pouvoir continuer à résister devant les forces russes qui continuent de lancer les hostilités, Kiev a demandé «des chars, des avions de combats, de l'artillerie longue portée, des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles». Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a lancé un appel à la mobilisation partielle des russes. Un appel critiqué par des dirigeants des pays occidentaux. "Seuls les réservistes, notamment ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont des spécialités militaires, seront appelés à la conscription", avait-il affirmé dans son allocution télévisée.