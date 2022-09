Né au Bénin depuis plusieurs siècles, le vaudou est une religion endogène qui compte plus de 50 millions d'adeptes dans le monde. Il est victime de certains préjugés négatifs véhiculés dans les films hollywoodiens. C'est clairement l'autre nom du mal pour certaines personnes, notamment des béninois qui ont depuis épousé les religions étrangères comme le Christianisme et l'Islam. Pour déconstruire ces clichés sur la religion, une française, Karine Dellierre a réalisé un documentaire de 26 minutes intitulé: "So Ava Voodoo lake". Cette œuvre sera projetée à l'Unesco à Paris le jeudi 08 septembre 2022.

Mme Dellierre, initiée au Vaudou depuis 20 ans a tourné dans la région du lac Nokoué. Pour elle, le Vaudou, "c'est une culture, parce que c'est une manière de voir le monde qui n'est pas en contradiction avec le fait de pratiquer une religion...C'est une vision de l'équilibre entre les humains, les animaux, la nature, les divinités et les ancêtres". C'est du moins ce qu'elle a confié à TV5 Monde Afrique. Il faut dire que ce film a été réalisé avec l'accord de sa Majesté Zola, le roi des Xwla et des Toffins du Bénin. L'objectif selon Mme Dellierre, c'est "de défendre cette culture et en même temps aller dans une logique de réconciliation avec les diasporas qui sont parties du Bénin pendant la période de l'esclavage, notamment le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le vaudou haïtien". Pour elle, le président Patrice Talon avait raison de dire qu'il était temps de valoriser cette culture et d'en être fier.

Les clichés qui sont véhiculés notamment par les films hollywoodiens (les poupées vaudous, les gens en transe, la sorcellerie, les zombies, les morts-vivants, etc), sont finalement, "une vision caricaturée des choses". "Il est temps de se réconcilier avec cette culture ancestrale, qui prône un humanisme global et une vision du monde. Vaudou veut dire être bien avec...avec quoi et qui? le visible, l'invisible et entre les hommes" a conclu, celle pour qui le vaudou, est une culture d'amour et de paix.