La 4ème conférence sur la sécurité intérieure au Bénin a pris fin dans la soirée d'hier mardi 27 septembre 2022 à Cotonou. Des recommandations ont été faites par les participants. Selon RFI, elles sont 19 au total. L'une d'entre elles, invite le Bénin à l'adoption dans les plus brefs délais de sa stratégie de lutte contre l'extrémisme violent et au désenclavement des zones à risque. Ces recommandations devraient être utilisées pour l'élaboration d'un plan d'action. Alassane Seidou, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est persuadé que " la coopération entre les différentes forces qui luttent contre les ennemis de la paix, plus qu'une option, est une nécessité vitale pour le Bénin".

"Les Forces de défense et de Sécurité face aux assauts de groupes terroristes..."

Rappelons que la 4ème conférence sur la sécurité intérieure s'est ouverte le lundi dernier à Cotonou. Elle était placée sous le thème : "Les Forces de défense et de Sécurité face aux assauts de groupes terroristes: Quelles stratégies de résilience pour la sécurité nationale?". Les participants à cette rencontre, étaient des universitaires et experts, des représentants des forces de défense et de sécurité, des acteurs judiciaires et des responsables de la chaîne de commandement à divers niveaux de la hiérarchie de l'administration béninoise.

Au lancement des travaux de cette conférence, le ministre de l'intérieur avait rappelé le contexte dans lequel cet évènement se tenait. A l'en croire, on assiste à des incursions régulières des groupes armés terroristes dans la partie septentrionale de notre pays. C’est pourquoi l’organisation de ladite conférence traduit ainsi, la volonté du Gouvernement de trouver les meilleures stratégies de résilience pour faire face à toute forme d’insécurité.