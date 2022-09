A la faveur d’une sortie médiatique effectuée conjointement par Antony Blinken, secrétaire d'État américain et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, le patron de la diplomatie américaine a indiqué que les autorités russes ont l’intention d’envoyer encore plus de soldats en Ukraine. « Le nombre de soldats russes en Ukraine est énorme et, malheureusement, le président Poutine a indiqué qu'il enverrait encore plus de monde : cela a un énorme prix pour la Russie », a déclaré l’autorité américaine au cours de cette rencontre qui a eu lieu à Bruxelles.

Les médias russes ont annoncé notamment l’envoie de plusieurs véhicules blindés et des canons pour renforcer les troupes dans la région de Kharkiv. Les responsables russes indiquent que les combats se poursuivent dans les alentours de la ville de Balaklia que les autorités ukrainiennes annoncent avoir repris. A Kiev ce jeudi, le patron de la diplomatie américaine a salué les « progrès clairs et réels » de la contre-offensive de l'armée ukrainienne visant des territoires contrôlés par les forces russes.

Des armes supplémentaires pour l'Ukraine?

« C'est très tôt encore, mais on voit des progrès clairs et réels sur le terrain, notamment dans la zone autour de Kherson (sud) mais aussi des développements intéressants à l'est, dans le Donbass », avait-il déclaré avant d’annoncer une nouvelle aide militaire en Ukraine. L’annonce de l’aide n’a pas laissé sans réactions le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Ce sont des signaux très importants. Pour nous, il s'agit de la garantie que nous pouvons reprendre nos territoires, nos terres », a déclaré l’homme fort de Kiev.