Les choses ne vont pas bien pour l’ex-président américain Donald Trump. L’ancien chef de l’Etat a en effet été poursuivi par Letitia James, procureure générale de l’Etat de New York pour fraudes fiscales. La poursuite concerne également les trois enfants du milliardaire républicain à savoir : Eric Trump, Donald Trump Jr et Ivanka Trump. Lors d’une conférence de presse, ce mercredi 21 septembre 2022, la démocrate a indiqué avoir pris cette décision suite à une enquête sur les pratiques fiscales du groupe familial, la Trump Organization. « Nous intentons une action en justice contre Donald Trump pour avoir violé la loi (...) afin de générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise » a-t-elle déclaré.

Il avait refusé de répondre aux questions de la procureure

Letitia James a notamment souligné qu’elle exige 250 millions de dollars de réparation au nom de l’Etat de New York. Notons que la décision de justice a fait réagir le camp Trump. Liz Harrington, porte-parole de l’ancien président a fustigé, sur la plateforme Truth Social, des poursuites « politiques ». Pour rappel, la décision de Letitia James intervient plus d’un mois après que l'ancien numéro un américain ait refusé de répondre aux questions de la procureure, toujours dans le cadre de cette même affaire. A la veille de l’audition sous serment, l’ex-locataire de la Maison Blanche avait écrit sur Truth Social : « À New York ce soir. Je vois la procureure générale raciste de New York demain pour la poursuite de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire des États-Unis ».

Le mercredi 10 août 2022, Donald Trump avait indiqué dans un communiqué avoir « refusé de répondre aux questions, en vertu des droits et prérogatives accordés à tout citoyen par la Constitution des États-Unis ». Pour cette affaire, le milliardaire new-yorkais avait été convoqué au bureau de Letitia James, le 07 janvier 2022, pour faire sa déposition. A ce moment, la procureure générale de New York avait assuré détenir d’importantes preuves qui laissent penser que l’ancien chef de l’Etat et son groupe ont frauduleusement et faussement valorisé le nombre d’actifs des golfs de Donald Trump entre autres.