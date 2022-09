La variole du singe a officiellement touché la Chine. En effet, le pays a enregistré le vendredi 16 septembre dernier, son premier cas de cette maladie. Il s’agit, d’une personne qui est récemment entrée sur le territoire chinois et qui a été placée en quarantaine. Pour empêcher une recrudescence de la maladie, Wu Zunyou, chef épidémiologiste au centre chinois pour la prévention des maladies, a recommandé à la population d’éviter tout « contact direct peau à peau avec des étrangers ». Selon les propos rapportés par un média français, il a aussi donné d’autres conseils pour ne pas contracter la maladie. Au nombre de ceux-ci, figure le non-contact physique avec des personnes qui ont voyagé à étranger durant les trois dernières semaines.

Ils ont notamment qualifié les conseils du scientifique de « discrimination »

Il faut dire que les recommandations faites par Wu Zunyou ont suscité des réactions négatives de la part des internautes. Ces derniers ont notamment qualifié les conseils du scientifique de « discrimination ». Suite aux critiques, le message de Wu Zunyou a été modifié. Selon ce dernier, il était question dans son message d’ « étrangers qui sont venus récemment » en Chine dans les trois semaines précédentes en provenance de « zones touchées par la variole du singe à l'étranger et qui pourraient être infectés par la variole du singe ». Notons que la détection du premier cas intervient plusieurs jours après que les chiffres aient indiqué que le plus grand nombre de décès en Afrique se trouvent au Nigéria.

Dans ce pays de l'Afrique de l'ouest a été enregistré plus de cas confirmés et de décès liés à la variole simienne selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Cette information a été révélée jeudi 8 septembre par le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, lors d'un point de presse virtuel. « Pour le monkeypox, il y a maintenant 524 cas confirmés et 12 décès dans 11 pays africains. « La majorité des cas se trouve au Nigeria, en RDC et au Ghana. Sur les 12 décès, six sont survenus au Nigéria, quatre au Ghana et deux en République centrafricaine››. ‹‹ Bien qu'aucun vaccin contre la variole du singe n'ait été administré à un groupe à haut risque dans aucun des pays africains signalant des cas, l'OMS a fourni 39 000 kits de test aux pays, permettant d'améliorer les taux de dépistage›› avait-elle déclaré.